В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершилась военная операция ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1979 по 1989 годы на афганской земле проходили службу около 30 тысяч уроженцев нашей страны. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 человек пропали без вести.
Ежегодно в Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные этой дате.
ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов
|11.30 - 11.40
|Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам
|11.40 – 12.00
|Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов, и 32-годовщине вывода советских войск из Афганистана
|12.30 – 12.50
|Панихида в Свято-Никольском кафедральном соборе города Бобруйска
|13.00 – 15.00
|Посещение могил погибших и умерших воинов-интернационалистов
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