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В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

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В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершилась военная операция ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1979 по 1989 годы на афганской земле проходили службу около 30 тысяч уроженцев нашей страны. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 человек пропали без вести.

Ежегодно в Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные этой дате.

ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов

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11.30 - 11.40Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам
11.40 – 12.00Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов, и 32-годовщине вывода советских войск из Афганистана
12.30 – 12.50Панихида в Свято-Никольском кафедральном соборе города Бобруйска
13.00 – 15.00Посещение могил погибших и умерших воинов-интернационалистов

Бобруйский горисполком

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