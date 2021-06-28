В Бобруйске пройдет спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу»

15-17 июля в Бобруйске пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу».

Фестиваль проходит в разных городах Беларуси на протяжении весны-лета 2021 года и объединяет людей разных интересов и возрастов.

«Вытокі. Крок да Алімпу» - это настоящие спортивные семейные мероприятия и соревнования, творческие конкурсы, возможность продемонстрировать свои достижения и объединить в культурной программе интересы разных поколений.

На празднике будут представлены спортивные, культурно-исторические, художественные площадки, зоны фуд-корта и семейного отдыха, ярмарка мастеров-ремесленников, пройдут многочисленные мастер-классы и семинары.

На «Вытоках» каждый желающий может познакомиться с историческим наследием, достижениями и брендами региона, попробовать себя в различных видах спорта в «Олимпийской квесте», отдохнуть на концерте с участием известных артистов.

Главное место событий – площадка «Бобруйск-Арена».

Приглашаем всех принять участие в культурно-спортивном фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу»!