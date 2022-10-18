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Профилактика

В Бобруйске пройдет специальное комплексное мероприятия «Подросток»

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В Бобруйске пройдет специальное комплексное мероприятия «Подросток»

С 20 по 25 октября на территории Бобруйска пройдет специальное комплексное мероприятия «Подросток».

Основными задачами комплекса является усиление профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных поступков, проведению широкомасштабной информационно-профилактической кампании, устранение или минимизирование причин и условий, способствующих возникновению негативных явлений в подростковой среде.

За 9 месяцев текущего года на территории города отмечается рост подростковой преступности. Большую часть составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и кражи. Также подростками совершались противоправные действия в сфере мошенничества, хищения с использованием компьютерной техники и хулиганства.

С начала текущего года выявлено более 500 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в основном за нарушение антиалкогольного законодательства.

С 261 несовершеннолетним в инспекции по делам несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа и 59 родителями, которые ненадлежащим образом занимаются воспитанием своих несовершеннолетних детей. Некоторые подростки состоят на профилактическом учете в наркологическом диспансере из-за употребления алкоголя или одурманивающих веществ.

Будущее наших детей зависит только от нас, взрослых. И только совместными усилиями с родителями и субъектами профилактики ….

 

Отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома

 

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