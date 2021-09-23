В Бобруйске пройдет республиканская профилактическая акция «Пешеход!»

За 8 месяцев текущего года на дорогах города с участием пешеходов зарегистрировано 11 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.

Наезд на пешеходов представляет собой один из наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.

Причем, учитывая характер ДТП, его итогом в большинстве случаев становится серьезный ущерб для здоровья или даже гибель человека.

Пешеход – это самый массовый участник дорожного движения, наделенный определенными правами и обязанностями. Статистика аварийности свидетельствует о том, что причин наездов на пешеходов много, но одними из главных являются, невыполнение ими требований Правил дорожного движения, излишняя самоуверенность и игнорирование элементарных мер безопасности.

3 августа в Бобруйске 25-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Audi A6 вблизи перекрестка улиц Ленина с 1-ым переулком Глинки, совершил наезд на 31-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. Мужчина с травмами госпитализирован.

Следует отметить, что пешеход на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.

Для того чтобы избежать ДТП, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. В местах, где отсутствуют вышеуказанные элементы дороги, пешеходы могут двигаться по проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению транспортных средств.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. При отсутствии в пределах видимости обозначенных пешеходных переходов и перекрестков пешеход должен перейти проезжую часть дороги на участке, где она хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории.

Особенно опасно пересекать дорогу в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может не заметить его. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях непогоды остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге.

Не являются исключением и случаи, когда людей сбивают на пешеходных переходах, а ведь уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе – это обязанность водителя.

26 июля в Бобруйске 54-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat по улице Ульяновской, совершил наезд на 14-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован.

Водитель, управляющий транспортным средством должен прогнозировать дорожную обстановку. Следует учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления пешеходов на проезжей части. В городской черте водителю необходимо быть предусмотрительным и осторожным. Подъезжая к пешеходным переходам, а также детским садам, школам – заранее снижать скорость движения, быть готовым к полной остановке своего автомобиля.

За нарушения ПДД водителями и пешеходами предусмотрена административная ответственность. Нарушая правила проезда пешеходного перехода, водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. За данное нарушение правил предусмотрена повторность.

За нарушение правил пешеход привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин.

Помните, что самый большой размер штрафа не соизмерим с человеческой жизнью! Берегите себя и своих близких, соблюдайте Правила дорожного движения.