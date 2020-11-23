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В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия по вопросу обеспечения техническими средствами социальной реабилитации

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В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия по вопросу обеспечения техническими средствами социальной реабилитации

26 ноября 2020 года с 09.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Обеспечение техническими средствами социальной реабилитации».

На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением по оказанию социальной поддержки учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района  г. Бобруйска» Галицкая Наталья Юрьевна.

Телефон прямой линии: 72-11-63.

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