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Общество

В Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам ЖКХ

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В Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам ЖКХ

8 октября 2022 г.  с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

 

72-11-33Столярова

Людмила Николаевна

заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
78-74-16Дражнюк Александра Сергеевназаместитель главного инженера Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-12Бульбенко

Ольга Викторовна

заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
73-87-76Кривошеева Татьяна Анатольевназаместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
78-91-35Ачинович Максим Евгеньевичзаместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по идеологической работе)
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