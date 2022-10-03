В Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам ЖКХ

8 октября 2022 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

72-11-33 Столярова Людмила Николаевна заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства 78-74-16 Дражнюк Александра Сергеевна заместитель главного инженера Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-12 Бульбенко Ольга Викторовна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 73-87-76 Кривошеева Татьяна Анатольевна заместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению) 78-91-35 Ачинович Максим Евгеньевич заместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по идеологической работе)