В Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам ЖКХ

8 октября 2022 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|72-11-33
|Столярова
Людмила Николаевна
|заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
|78-74-16
|Дражнюк Александра Сергеевна
|заместитель главного инженера Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-12
|Бульбенко
Ольга Викторовна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|73-87-76
|Кривошеева Татьяна Анатольевна
|заместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
|78-91-35
|Ачинович Максим Евгеньевич
|заместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по идеологической работе)