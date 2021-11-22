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Общество

В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия по вопросам предоставления льгот инвалидам

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В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия по вопросам предоставления льгот инвалидам

25 ноября 2021 года с 11.00. до 13.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Льготы для инвалидов 1 и 2 групп». На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт  учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района    г. Бобруйска»  Олеся Александровна Крискович. Телефон прямой линии: 72-18-96.

 

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