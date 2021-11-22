В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия по вопросам предоставления льгот инвалидам

25 ноября 2021 года с 11.00. до 13.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Льготы для инвалидов 1 и 2 групп». На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» Олеся Александровна Крискович. Телефон прямой линии: 72-18-96.