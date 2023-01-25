В Бобруйске пройдет отчетно- выборное собрание городской организации ОО «БелОИ»

16 февраля Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» проводит отчетно- выборное собрание, которое состоится по адресу: Молодежный бульвар, 3. Актовый зал, начало в 11.00.

Повестка дня:

- отчёты о работе Правления и Контрольно-ревизионной комиссии за период 2017 -2022 годы .Оценка деятельности.

- избрание Правление и контрольно-ревизионной комиссии в количестве, установленной конференцией;- избрание кандидатов в члены Правления, Президиума правления, КРК районной, городской, объединённой организации ОО «БелОИ»;

- делегатов на областную конференцию и VII съезд ОО «БелОИ».

Информируем, что Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» в связи с аварийным состоянием бывшего помещения по адресу: ул. Советская, 77 б, изменила юридический адрес на бульвар Молодёжный 3, корпус 2, (Это первое общежитие за домом «Бобруйск – город для жизни» напротив вокзала). По всем вопросам можно обращаться к Татьяне Пукало по телефону: 8029 103-27-33.