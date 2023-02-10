В Бобруйске пройдет обучающий семинар для предпринимателей
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Представителей малого и среднего бизнеса приглашаем принять участие 13 февраля 2023 г. в 10.00 в обучающем семинаре по вопросам налогооблажения и выплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
В семинаре примут участие представители инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйска, Фонда социальной защиты населения и банков.
Мероприятие состоится в актовом зале администрации Первомайского района г. Бобруйска (ул. Ульяновская 54/24, каб. 301).
Контактные тел. 76-52-26, 43-31-14, 77-75-21
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