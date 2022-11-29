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Общество

В Бобруйске пройдет II региональный инклюзивный форум «Партнёрство без границ»

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В Бобруйске пройдет II региональный инклюзивный форум «Партнёрство без границ»

Бобруйская городская общественная организация объединения «Белорусское общество инвалидов» приглашает принять участие во II региональном инклюзивном форуме «Партнёрство без границ» с целью усиления партнёрства НКО с различными субъектами в организации работы и повышения качества услуг в рамках выполнения Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 - 2025 гг..

Форум состоится 02.12.2022г. в 11.00 (регистрация участников с 10.30) на базе ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» (ул. Ульяновская 35/31).

Продолжительность форума: 11.00-16.00. Заявки присылать на электронный адрес: pt_lider@mail.ru до 01.12.2022

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