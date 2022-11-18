В Бобруйске пройдет форум анонимных алкоголиков

Дорогие друзья!

Сердечно приглашаем вас на форум «Сустрэчы ў Лicтападзе», посвящённый XI годовщине движения анонимных алкоголиков в Бобруйске. Искренне надеемся, что в этот день Вы сможете оставить в стороне свои дела и порадовать нас своим визитом, тёплыми поздравлениями, добрыми пожеланиями и чудесным заразительным настроением. Ну, а мы приготовили для вас уникальную возможность познакомиться с теми, кто стремится быть радостным счастливым и свободным. Мы ждём Вас 26 ноября в 10.45 по адресу: Бобруйск, улица Куйбышева, 51а, гостиничный комплекс ОАО «ФанДОК». Телефон для справок: координатор: +375(44)737-86-25.

Анонимность гарантирована. Если у вас, либо ваших близких есть проблемы с алкоголем, просто приходите посмотреть и узнать что-то новое, познакомиться с людьми, которые справились с этой страшной болезнью. Мероприятие такого рода проходят один раз в год. Потратить один день на трезвость или ещё один год на пьянку – выбор только за Вами!