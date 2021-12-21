В Бобруйске пройдет фестиваль бенгальских огней. Вход платный
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Арт-проект «Вместе Зажигаем» уже знаком бобруйчанам по фестивалям красок и водных фонариков. 24 декабря организаторы устраивают Фестиваль бенгальских огней в городском парке.
В этот вечер всех гостей фестиваля ждёт:
большой флешмоб бенгальских огней;
огненно-пиротехническое и лазерное шоу;
гастрономическая площадка с горячими напитками;
веселые конкурсы от Деда Мороза;
новогодняя дискотека.
Начало в 19:00 — Парк культуры и отдыха
Стоимость билетов 10 руб.
Детям до 3-х лет бесплатно (при наличии документа).
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