В Бобруйске пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к зиме

Эксплуатация автомобиля зимой гораздо сложнее, чем летом. Технике приходиться работать в сложных, а порой экстремальных условиях. Для того, чтобы автомобиль проще перенес зимний период, имел уверенную устойчивость на дороге и не доставлял водителю неприятностей, следует выполнить одно важное действие – своевременно сменить шины.

Кто водит машину, тот знает, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона – переобуться надо обязательно!

Основной вопрос, возникающий у многих автолюбителей, когда следует менять шины. На него есть сразу два ответа: законодательный и логический. Согласно требованию Правил дорожного движения зимняя резина должна быть установлена на автомобиле не позднее 1 декабря и находиться на нем до 1 марта. При этом важно: «зима» устанавливается на всех колесах транспортного средства и должна иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

Обычно 90% автолюбителей откладывают смену покрышек до последнего, создавая нездоровый ажиотаж с приближением последних дней разрешенного срока эксплуатации летней резины или при первых признаках зимы. Даже, если днем температура за бортом повышается до +10°С, утром нередко дорожное покрытие обледеневает. Если не быть готовым к такой ситуации, то можно легко «слететь» с дороги.

Поэтому лучше перейти на зимнюю резину заранее: с первыми ночными заморозками, но до первых снежных осадков. Когда водитель меняет резину на зимнюю заранее, то страхует себя от капризов погоды.

В качестве зимних шин принимаются шины маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «M+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons».

Некоторые водители считают, что если зимой приходится ездить нечасто, то покупать зимнюю резину не стоит. Это неправильная и очень опасная точка зрения, которая часто приводит к фатальным последствиям. Каждый водитель должен понимать, что его жизнь и жизни других людей на дороге напрямую зависят от соблюдения ПДД, а также от возможности предотвратить аварию, а сделать это можно только благодаря правильной резине.

При первых легких заморозках летняя резина имеет свойство по своей естественной природе твердеть и через некоторое время полностью теряет пластичность. Также в холодный период у нее отсутствует трение с дорожным покрытием. Рисунок протектора летней шины не приспособлен для передвижения по снегу и льду. Все это приводит к тому, что в гололед авто будет заносить на поворотах, колеса будут пробуксовывать, значительно ухудшается способность тормозит ь и моментально возрастает риск аварий на дороге.

Многим водителям приходит идея использовать одни всесезонные покрышки круглый год. К сожалению, в условиях нашей зимы такой вариант недопустим. Хоть «всесезонка» и входит в перечень шин, допущенных к использованию зимой на дорогах в Республике Беларусь и, если такие покрышки установлены на вашей машине, штраф платить не придется. Однако стоит помнить, что всесезонные шины разработаны для более мягкого европейского климата.

За неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 0,5 базовых величин (ч.5 ст. 18.18 КоАП).

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм – штраф составит до 1 базовой величины. Повторное в течение года подобное нарушение повлечет штраф от 2 до 5 базовых величин.

Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут преодолеть все трудности зимней дороги.

« Смени шины у своей машины !» – под таким названием 25 ноября 2022 года пройдет Единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома