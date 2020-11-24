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Город

В Бобруйске пройдет День трезвости

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В Бобруйске пройдет День трезвости

Согласно решению Бобруйского горисполкома,  1 декабря в городе пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости».

На территории Бобруйска с 00.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общественного питания в розлив.

 

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