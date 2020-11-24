В Бобруйске пройдет День трезвости
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Согласно решению Бобруйского горисполкома, 1 декабря в городе пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости».
На территории Бобруйска с 00.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общественного питания в розлив.
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