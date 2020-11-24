В Бобруйске пройдет День трезвости

Согласно решению Бобруйского горисполкома, 1 декабря в городе пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости».

На территории Бобруйска с 00.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общественного питания в розлив.