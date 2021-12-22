В Бобруйске пройдет 37-я очередная сессия городского Совета депутатов 28-го созыва
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28 декабря в 11.00 состоится 37-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 10.30.
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