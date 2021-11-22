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В Бобруйске пройдет 36-я внеочередная сессия городского Совета депутатов 28-го созыва

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В Бобруйске пройдет 36-я внеочередная сессия городского Совета депутатов 28-го созыва

30 ноября 2021 г. в 10.00 состоится 36-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 9.30.

 

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