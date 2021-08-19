В Бобруйске ведутся масштабные работы по ремонтному профилированию дорог
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Коммунальным унитарным предприятием ”ДЭП г.Бобруйска" с 9 по 31 августа в городе производятся работы по ремонтному профилированию.
Тип работ: ремонтное профилирование с добавлением асфальтогранулята. Адреса работ в Ленинском районе:
- ул.Р .Люксембург
- пер. 1-й Гоголя
- пер.2-й Песчаный
Адреса работ в Первомайском районе:
- ул.Жуковского от ул. 10 съезд Советов в сторону
Тип работ: ремонтное профилирование. Адреса работ в Ленинском районе:
- Ул. Березинская
- пер.2-й Мозырьский
- Ул.Кирпичная
- Ул. Труда
- Пос. Труда
- 9 пер.Песчаный
- пер. 2-й Песчаный
- ул.Клубная от ул.Кирова до ул.Халтурина
- пер.Рабочий
- пер.Полесский
- ул.Ручейная
- ул.Ново-Строительная
- ул.Васильковая
- ул.Обводная
- ул.Энгельса
- ул.Пионерская от ул.Пролетарской до ул.Интернациональной
- ул.Ново-Станционная
- ул. Станционная
- ул.Комсомольская от ул.Энгельса до пер. Жлобинский
- ул.Панфилова
- Ул. Береговая
Адреса работ в Первомайском районе:
- ул.Вавилова
- пер.Рылеева
- пер.П.Коммуны
- пер.1-ый Промышленный
- пер.Менжинского
- пер.Матросова
- ул.Славянская
- ул.Чайковского
- пер.Смолячкова
- пер. 3-й Комбинатский
- ул.Менделеева
- ул. Прилукская
- ул. Березина
- пер.Репина
- ул.Гастелло
- ул.Белинского
- пер.1-й Механизаторов
- ул. Черепичная
- пер. Черепичный
- 1 пер. Черепичный
- 2 пер. Черепичный
- 3 пер. Черепичный
- 4 пер. Черепичный
- п-д Черепичный
- 1 пер. Юбилейный
- 2 пер. Юбилейный
- ул.Семисалова
- пер.Семисалова
- ул.Тельмана
- пер.Пирогова
- ул.Еловики
- дорога к СОК «Шинник» от ул.Гагарина
С полным графиком производства работ по ремонтному профилированию с 09.08-31.08 можно ознакомиться здесь.
Подготовил Виктор ЧАБАН.