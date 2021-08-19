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В Бобруйске ведутся масштабные работы по ремонтному профилированию дорог

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В Бобруйске ведутся масштабные работы по ремонтному профилированию дорог

Коммунальным унитарным предприятием ”ДЭП г.Бобруйска" с 9 по 31 августа в городе производятся работы по ремонтному профилированию.

Тип работ: ремонтное профилирование с добавлением асфальтогранулята. Адреса работ в Ленинском районе:

  • ул.Р .Люксембург
  • пер. 1-й Гоголя
  • пер.2-й Песчаный

Адреса работ в Первомайском районе:

  • ул.Жуковского от ул. 10 съезд Советов в сторону

Тип работ: ремонтное профилирование. Адреса работ в Ленинском районе:

  • Ул. Березинская
  • пер.2-й Мозырьский
  • Ул.Кирпичная
  • Ул. Труда
  • Пос. Труда
  • 9 пер.Песчаный
  • пер. 2-й Песчаный
  • ул.Клубная от ул.Кирова до ул.Халтурина
  • пер.Рабочий
  • пер.Полесский
  • ул.Ручейная
  • ул.Ново-Строительная
  • ул.Васильковая
  • ул.Обводная
  • ул.Энгельса
  • ул.Пионерская от ул.Пролетарской до ул.Интернациональной
  • ул.Ново-Станционная
  • ул. Станционная
  • ул.Комсомольская от ул.Энгельса до пер. Жлобинский
  • ул.Панфилова
  • Ул. Береговая

Адреса работ в Первомайском районе:

  • ул.Вавилова
  • пер.Рылеева
  • пер.П.Коммуны
  • пер.1-ый Промышленный
  • пер.Менжинского
  • пер.Матросова
  • ул.Славянская
  • ул.Чайковского
  • пер.Смолячкова
  • пер. 3-й Комбинатский
  • ул.Менделеева
  • ул. Прилукская
  • ул. Березина
  • пер.Репина
  • ул.Гастелло
  • ул.Белинского
  • пер.1-й Механизаторов
  • ул. Черепичная
  • пер. Черепичный
  • 1 пер. Черепичный
  • 2 пер. Черепичный
  • 3 пер. Черепичный
  • 4 пер. Черепичный
  • п-д Черепичный
  • 1 пер. Юбилейный
  • 2 пер. Юбилейный
  • ул.Семисалова
  • пер.Семисалова
  • ул.Тельмана
  • пер.Пирогова
  • ул.Еловики
  • дорога к СОК «Шинник» от ул.Гагарина

С полным графиком производства работ по ремонтному профилированию с 09.08-31.08 можно ознакомиться здесь.

Подготовил Виктор ЧАБАН.

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