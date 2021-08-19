В Бобруйске ведутся масштабные работы по ремонтному профилированию дорог

Коммунальным унитарным предприятием ”ДЭП г.Бобруйска" с 9 по 31 августа в городе производятся работы по ремонтному профилированию.

Тип работ: ремонтное профилирование с добавлением асфальтогранулята. Адреса работ в Ленинском районе:

ул.Р .Люксембург

пер. 1-й Гоголя

пер.2-й Песчаный

Адреса работ в Первомайском районе:

ул.Жуковского от ул. 10 съезд Советов в сторону

Тип работ: ремонтное профилирование. Адреса работ в Ленинском районе:

Ул. Березинская

пер.2-й Мозырьский

Ул.Кирпичная

Ул. Труда

Пос. Труда

9 пер.Песчаный

пер. 2-й Песчаный

ул.Клубная от ул.Кирова до ул.Халтурина

пер.Рабочий

пер.Полесский

ул.Ручейная

ул.Ново-Строительная

ул.Васильковая

ул.Обводная

ул.Энгельса

ул.Пионерская от ул.Пролетарской до ул.Интернациональной

ул.Ново-Станционная

ул. Станционная

ул.Комсомольская от ул.Энгельса до пер. Жлобинский

ул.Панфилова

Ул. Береговая

Адреса работ в Первомайском районе:

ул.Вавилова

пер.Рылеева

пер.П.Коммуны

пер.1-ый Промышленный

пер.Менжинского

пер.Матросова

ул.Славянская

ул.Чайковского

пер.Смолячкова

пер. 3-й Комбинатский

ул.Менделеева

ул. Прилукская

ул. Березина

пер.Репина

ул.Гастелло

ул.Белинского

пер.1-й Механизаторов

ул. Черепичная

пер. Черепичный

1 пер. Черепичный

2 пер. Черепичный

3 пер. Черепичный

4 пер. Черепичный

п-д Черепичный

1 пер. Юбилейный

2 пер. Юбилейный

ул.Семисалова

пер.Семисалова

ул.Тельмана

пер.Пирогова

ул.Еловики

дорога к СОК «Шинник» от ул.Гагарина

С полным графиком производства работ по ремонтному профилированию с 09.08-31.08 можно ознакомиться здесь.

Подготовил Виктор ЧАБАН.