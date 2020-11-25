В Бобруйске произошло очередное ДТП (Фото)
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Фотографии: Александр Анташкевич
Около 15.00 на пересечении улиц К. Либкнехта и Советской столкнулись сразу три автомобиля. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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