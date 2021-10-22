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Будущее – за молодежью! В Бобруйске проходят выборы в Молодежный парламент

Опубликовано в 10:38. Обновлено в 13:08.

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Будущее – за молодежью! В Бобруйске проходят выборы в Молодежный парламент

Сегодня в Бобруйске проходит единый день голосования по выборам в члены Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов. В выборах участвует учащаяся молодежь в возрасте от 16 лет до 31 года учреждений общего среднего, профессионально-технического, средне-специального образования.

/Дополняется и обновляется/.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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