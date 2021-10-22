Будущее – за молодежью! В Бобруйске проходят выборы в Молодежный парламент
Опубликовано в 10:38. Обновлено в 13:08.
197 0
Сегодня в Бобруйске проходит единый день голосования по выборам в члены Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов. В выборах участвует учащаяся молодежь в возрасте от 16 лет до 31 года учреждений общего среднего, профессионально-технического, средне-специального образования.
/Дополняется и обновляется/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
также
-
Будущее – за молодежью! В Бобруйске проходят выборы в Молодежный парламент
-
Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников
-
Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций
-
Депутат Владимир Гацко провел мониторинг аптек в Бобруйске
-
ФОТОРЕПОРТАЖ: В торгово-экономическом колледже проходит конкурс профессионального мастерства «WorldSkills»