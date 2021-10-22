Будущее – за молодежью! В Бобруйске проходят выборы в Молодежный парламент

Сегодня в Бобруйске проходит единый день голосования по выборам в члены Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов. В выборах участвует учащаяся молодежь в возрасте от 16 лет до 31 года учреждений общего среднего, профессионально-технического, средне-специального образования.