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В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного новогоднего бала для одаренных детей. Фото

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В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного новогоднего бала для одаренных детей. Фото

В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного новогоднего бала, передает корреспондент «БЖ».

Новогодний бал для учащихся, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте скоро пройдет в Бобруйске. В празднично украшенном зале Центра дополнительного образования детей и молодежи соберутся учащиеся из всех школ и гимназий нашего города.

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Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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