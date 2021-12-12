В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного новогоднего бала для одаренных детей. Фото
187 0
В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного новогоднего бала, передает корреспондент «БЖ».
Новогодний бал для учащихся, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте скоро пройдет в Бобруйске. В празднично украшенном зале Центра дополнительного образования детей и молодежи соберутся учащиеся из всех школ и гимназий нашего города.
Смотрите эксклюзивные видео в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
также
-
В Бобруйске проходят репетиции в преддверии традиционного новогоднего бала для одаренных детей. Фото
-
В средней школе №6 прошел межведомственный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе
-
Сотрудники Департамента охраны успешно сдали экзамены по служебной подготовке
-
Бобруйск стал вторым домом для семьи украинских беженцев
-
В Бобруйске открылся филиал БНТУ – межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки