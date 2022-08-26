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Общество

В Бобруйске проходят обучающие семинары для получателей пособия по уходу за инвалидом 1 группы

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В Бобруйске проходят обучающие семинары для получателей пособия по уходу за инвалидом 1 группы

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и приведения их домовладений  в пожаробезопасное состояние в актовом зале администрации Первомайского района г.Бобруйска проходят  обучающие семинары для получателей пособия по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Организаторы мероприятия - управление социальной защиты администрации района и УСЗ "ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска".

В ходе мероприятия представители Бобруйскогогоррайотдела по ЧС, "Госэнергогазнадзора" напомнили присутствующим основные правила пожарной безопасности,  эксплуатации тепло- и электроприборов, газового  оборудования, рассказали о необходимости проведения профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты жилых помещений, акцентировали внимание на необходимости соблюдения требований безопасности в быту.

Участники семинара смогли получить компетентные ответы на интересующие их вопросы как в области общественной и личной безопасности престарелых людей и инвалидов, так и  осуществления ухода за данной категорией граждан.

УСЗ "ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска"

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