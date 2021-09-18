В Бобруйске проходят ХХХI республиканские соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Сергея Герасимовича
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Фотографии: Александр Анташкевич
Около 150 юных спортсменов принимают участие в ХХХI республиканских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти Сергея Герасимовича. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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