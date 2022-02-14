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В Бобруйске проходит заседание Совета Бобруйского городского объединения профсоюзов

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В Бобруйске проходит заседание Совета Бобруйского городского объединения профсоюзов

Прямо сейчас в актовом зале администрации Первомайского района в Бобруйске проходит заседание Совета Бобруйского городского объединения профсоюзов. На повестке дня следующие вопросы:

  1. О деятельности Бобруйского городского объединения профсоюзов за 2021 год и задачах на 2022 год.
  2. О Декларации о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
  3. О внесении изменений и дополнений в состав Бобруйского городского объединения профсоюзов.
  4. О внесении изменений и дополнений в состав Президиума Бобруйского городского объединения профсоюзов.

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