Прямо сейчас в актовом зале администрации Первомайского района в Бобруйске проходит заседание Совета Бобруйского городского объединения профсоюзов. На повестке дня следующие вопросы:

О деятельности Бобруйского городского объединения профсоюзов за 2021 год и задачах на 2022 год. О Декларации о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. О внесении изменений и дополнений в состав Бобруйского городского объединения профсоюзов. О внесении изменений и дополнений в состав Президиума Бобруйского городского объединения профсоюзов.