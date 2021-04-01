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В Бобруйске проходит XIX республиканская спартакиада «ТехноСпорт»

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В Бобруйске проходит XIX республиканская спартакиада «ТехноСпорт»

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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