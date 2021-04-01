В Бобруйске проходит XIX республиканская спартакиада «ТехноСпорт»
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Фотографии: Виктор Чабан
Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.
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