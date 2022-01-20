В Бобруйске проходит турнир пожарных-спасателей
bobrlife.by 46 0
Фотографии: Александр Анташкевич
Читайте
также
также
-
В Бобруйске проходит турнир пожарных-спасателей
-
От ветра в Осиповичах произошел наклон трубы котельной. Сотрудники МЧС помогли с демонтажом
-
Обнародованы фотографии Лукашенко в президентском мерче
-
На Немиге проводится демонтаж пролетов частично обрушившегося моста
-
Почти сто елочек в разных техниках можно увидеть на выставке в Бобруйске
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости