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Фотофакт

В Бобруйске проходит турнир пожарных-спасателей

bobrlife.by 46 0

В Бобруйске проходит турнир пожарных-спасателей

фото Александра Анташкевича

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