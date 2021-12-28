В Бобруйске проходит семинар «Конституционное строительство: основные тенденции и перспективы развития Республики Беларусь»

Сегодня в Бобруйске проходит информационно-практический семинар «Конституционное строительство: основные тенденции и перспективы развития Республики Беларусь». Местом встречи стал большой зал кинотеатра «Товарищ».

Участие в семинаре принимают заместители руководителей по идеологической работе, кадровой работе, социальным вопросам, иные заинтересованные специалисты государственных и иных организаций.

Главные спикеры встречи: аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии Беларуси, кандидат философских наук, доцент Николай Щекин, философ, политолог, эксперт, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.