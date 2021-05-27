В Бобруйске состоялся республиканский “Последний звонок”

Республиканский «Последний звонок» собрал сегодня в Бобруйске около 2 тысяч выпускников со всей страны. На праздник приглашены лучшие учащиеся 11 классов из всех областей и Минска.

После возложения цветов на площади Победы выпускники прошли по городу до «Бобруйск-Арены». Здесь для них провели торжественную линейку с участием почетных гостей. Министр образования Игорь Карпенко зачитал приветствие выпускникам от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с напутствиями и пожеланиями во взрослую жизнь.

Ребятам вручили дипломы и благодарности за различные достижения в учебе, спорте и творчестве. Выпускники станцевали всебелорусский флешмоб последнего звонка и по традиции отпустили в небо шарики.

Самый волнительный момент торжественной линейки – церемония последнего звонка. Это право предоставили бобруйскому выпускнику Станиславу Бриштену и первокласснице Даниэлле Пантилеевой.

Далее всех ребят пригласили в «Бобруйск-Арену», где работали фотозоны и фуд-корты. Праздничный вечер продолжился зажигательной дискотекой под хиты звезд белорусской эстрады.