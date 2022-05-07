В Бобруйске проходит республиканский конкурс пианистов имени В. В. Оловникова (обновлено)

Два дня Бобруйск будет принимать участников и гостей Республиканского конкурса пианистов имени В.В. Оловникова. В этом году он проводится в шестой раз в бобруйской детской школе искусств №2 имени В.В. Оловникова. 7 мая состоялось торжественное открытие конкурса пианистов.

Мероприятие начали знаменитым и символичным произведением «Радзіма, мая дарагая» на музыку нашего земляка, белорусского композитора, педагога, общественного деятеля, профессора, народного артиста БССР Владимира Владимировича Оловникова, чей жизненный и творческий путь связан с Бобруйском. Музыкальный символ родной Беларуси прозвучал в исполнении хора старших классов “Элегия”, народного вокального ансамбля “Гармония” и

образцового симфонического оркестра.

С приветственным словом ко всем, кто «с любовью объединены к искусству ее величества Музыки», обратился начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Вадим Щербич и пожелал, чтобы всегда была возможность показывать результаты творческого труда, участникам – побед, а жюри –вдохновения.

И, конечно, на сцену поднялся председатель жюри конкурса, народный артист Республики Беларусь, лауреат Государственной премии Беларуси, профессор Игорь Оловников.

– Мне очень дорого ваше внимание, которое проявляется в количестве участников, в разнообразии исполнительских групп. Конкурс всегда был солидно представлен, подготовлен организаторами с большой любовью и заботой. Это все очень трогательно. Думаю, что конкурс пианистов является смотром нашего резерва, молодых и юных дарований, которые когда-то сменят нас. Очень рассчитываем, что многие из этих детей выберут профессию музыканта. Я хочу пожелать участникам удачи, достойно показать свои умения, и тут важен элемент везения и вдохновения, поддержки зала, – сказал Игорь Владимирович и в память об отце исполнил мелодии из кинофильмов «Весенние грозы» и «Цирк».

В этом году в конкурсе пианистов 145 участников из разных уголков Беларуси, представлены все области. Возраст ребят от 6 до 19 лет. Среди них как только начинающие постигать основы музыкального мастерства, так и учащиеся колледжей. Юные пианисты участвуют в двух номинациях «Фортепиано. Соло» и «Фортепианный ансамбль». Ребята, их педагоги и родители заметно волнуются перед конкурсными прослушиваниями, ведь в составе жюри известные музыканты: заведующие кафедрами, доценты Белорусской государственной академии музыки Владимир Дулов, Ирина Оношко, Татьяна Ким, представители детской школы искусств №2 нашего города Татьяна Клюева и Ольга Василевская.

– Требования к участникам серьезные. Ребенок должен исполнять произведение очень ярко и эмоционально. Жюри будут обращать внимание на техничность, качество исполнения, как участник преподносит музыкальный образ, – рассказала Наталья Костеневич, директор детской школы искусств имени В.В.Оловникова. – Я заранее знакомлюсь с документами и творческими характеристиками участников, и хочу сказать: ребята к нам едут очень подготовленные, уже заслуженные, прошедшие многие музыкальные конкурсы, есть даже стипендиаты фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Бобруйские юные пианисты, конечно, тоже активно участвуют: 15 солистов и 8 фортепианных ансамблей. Думаю, на конкурсе борьба за победные места будет очень серьезной.

Успешного выступления участникам!

Маргарита Бушуева, фото Виктора Чабана.