В Бобруйске проходит Республиканская спартакиада по волейболу
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С 08 по 13 ноября 2021 года в спортивном зале учреждения «ДЮСШ № 4 г. Бобруйска» по адресу: ул. Ульяновская, 35/31, проходит Республиканская Спартакиада ДЮСШ по волейболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Трансляция матчей доступна на сайте bvf.by и sport-tv.by.
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