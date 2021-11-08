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Спорт

В Бобруйске проходит Республиканская спартакиада по волейболу

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В Бобруйске проходит Республиканская спартакиада по волейболу

С 08 по 13 ноября 2021 года в спортивном зале учреждения «ДЮСШ № 4                         г. Бобруйска» по адресу: ул. Ульяновская, 35/31, проходит Республиканская Спартакиада ДЮСШ по волейболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Трансляция матчей доступна на сайте bvf.by и sport-tv.by.

 

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