В Бобруйске проходит Республиканская спартакиада ДЮСШ по волейболу среди юношей 2007-2008 годов годов рождения
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Фотографии: Александр Анташкевич
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