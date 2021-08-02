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В Бобруйске проходит I этап открытого Кубка Белорусского Союза конькобежцев по фигурному катанию

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В Бобруйске проходит I этап открытого Кубка Белорусского Союза конькобежцев по фигурному катанию
Первый этап открытого Кубка Белорусского Союза конькобежцев по фигурному катанию проходит на льду «Бобруйск-Арены». Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

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