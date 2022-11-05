В Бобруйске проходит первенство городской организационной структуры БФСО «Динамо» по борьбе самбо «Динамовские надежды»
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