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Вытокі. Крок да Алімпу

В Бобруйске проходит ознакомление с работой литературно-музыкального салона «Нить» в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

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В Бобруйске проходит ознакомление с работой литературно-музыкального салона «Нить» в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.

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