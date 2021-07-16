В Бобруйске проходит ознакомление с работой литературно-музыкального салона «Нить» в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»
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Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.
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