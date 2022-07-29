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В Бобруйске проходит открытый чемпионат по пляжному волейболу

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В Бобруйске проходит открытый чемпионат по пляжному волейболу

Открытый чемпионат Белорусской железной дороги проходит на пляже санатория им. Ленина. Продлится он до 31 июля. Участвуют команды из Минска, Витебска, Могилева, Бреста, Гомеля, Гродно.

Фото Александра Анташкевича

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