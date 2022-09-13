В Бобруйске прошел общественно-политический марафон «17 граней единства»

В преддверии Дня народного единства в Бобруйске стартовал общественно-политический марафон «17 граней единства».

Местом встречи определен Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича. Здесь собрались активы общественных объединений, молодые специалисты, в том числе представители предприятий, организаций, учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры города на Березине.

Почетными гостями приезжими гостями мероприятия стали Андрей Басак, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь», Виктор Бубенцов, заместитель председателя Могилевской областной организации РОО «Белая Русь».

Спикерами встречи стали Андрей Басак, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь», Григорий Азаренок, белорусский телеведущий, журналист и пропагандист, Иван Песенко, учитель истории и обществоведения ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска», Андрей Гулякевич, доцент кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Елена Роботень, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов, при Национальном собрании Республики Беларусь, протоиерей Дмитрий Баркарь, настоятель Николо-Софийского храма города Бобруйска.

Организаторы и инициаторы хотят послушать мнения активистов, которые выскажутся по наиболее значимым вопросам повестки дня и предложат свои пути решения острых общественных проблем.

Этот крупный общереспубликанский проект РОО «Белая Русь» и республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» стартовал 6 сентября. Он пройдет в 17 регионах страны и завершится 15 сентября.

На встрече говорят о патриотических ценностях белорусского народа, в чем заключается национальная идея белорусского государства, о нашем историческом пути развития.

Модератором площадки выступает Николай Силков, главный редактор УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё».

Заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Андрей Басак приветствовал участников от имени республиканского совета. Он отметил, что общественно-политический марафон уже прошел в Минской, Гомельской, Гродненской, Брестской областях.

«Бобруйск является 11 городом (в маршруте – прим. Говорит и показывает Бобруйск), но первым в Могилевской области», – отметил модератор встречи Николай Силков, главный редактор УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё».

«День народного единства – это праздник нашей славы, нашей победы, славного похода Красной Армии, освободившей наших предков от польских угнетателей и захватчиков. И мы будем говорить об этом в полный голос, несмотря ни на что. Правда за нами, нашими союзниками, нашей страной, которая защищает свои национальные интересы. Это видишь и в Донецке, когда там фактически осуществляется геноцид близких нам людей. Это видишь и в других горячих точках мира, где заканчивается американская гегемония», – сказал Григорий Азаренок.

«Задача марафона в том, чтобы люди на местах могли высказать свое мнение по вопросам, которые наиболее сегодня интересуют общество. Это партийное строительство, патриотическое воспитание, как выстраивать отношения в эпоху санкций с коллективным западом, с Российской Федерацией, странами дальней дуги. И что немаловажно, раз мы инициаторы этого марафона, то, как нам развивать общественное объединение. Мы хотим услышать мнение с места для того, чтобы в дальнейшем принимать соответствующее решение. Идея была выдвинута в ходе патриотического форума, который состоялся 9 августа в Купаловском театре. Мы отмечали 2 годовщину победы Президента на выборах. И все партии, общественные объединения выступили с инициативой, чтобы создать республиканский штаб патриотических сил для того, чтобы широко отметить и отпраздновать День народного единства, который мы второй раз празднуем в нашем государстве. По итогам общественно-политического марафона мы подготовим аналитическую записку с предложениями и с мнением решения тех задач, которые видят люди на местах. И эта аналитическая записка будет представлена главе государства», – рассказал Андрей Басак.

«Наша страна стала разорванной и разделенной на две части. А это стало следствием польско-советской войны, очень трудного для нас Рижского договора 1921 года, согласно которому почти половина территории Беларуси (приблизительно 4,5 миллиона человек) оказалась в составе Польши. Там наши предки не были ни поляками, ни белорусами, их называли восточные кресы. Польские власти проводили политику ассимиляции, направленную на то, чтобы выбить из этих людей все белорусское. К 1939 году на территории Западной Беларуси были закрыты все белорусскоязычные школы, библиотеки, ликвидированы средства массовой информации. Поляки относились к белорусам как к людям второго сорта. Первый концлагерь на землях Беларуси создали не немцы в 1941 году, это сделали поляки еще в 1934 году в Берёзе-Картузской» – отметил Иван Песенко.

«Главная составляющая любого государства – духовность и нравственность, которая лежит в фундаменте, в основе. В этом году белорусская земля отмечает 1030-летие Крещения Руси. Это огромная дата, говорит о том, что на протяжении многих столетий вера православная, христианство были неотъемлемой частью нашего народа. Это то, что дало толчок историческому, культурному развитию. Ни духовность без нравственности, ни нравственность без духовности, по сути, по отдельности существовать не могут. Это такие два взаимодополняющих аспекта, которые помогают человеку оставаться человеком, а народу оставаться народом, сохранять свои обычаи, традиции. Все, что традиционно для белорусского народа, все это приносит только пользу», – сказал протоиерей Дмитрий Баркарь.

«Диалог получился очень конструктивным. Это дало большой фундамент для дальнейших размышлений. И эмоции после встречи льются через край. Праздник важен потому, что без знания истории невозможно построить будущее. Долг общества – заботиться о более старшем поколении, передавать память. И будущее в руках молодежи. Поэтому важность праздника (День народного единства — прим. Bobrlife) переоценить невозможно», – поделился мнением об общественно-политическом марафоне Илья Печень, заместитель председателя Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов.