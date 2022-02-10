В Бобруйске проходит набор на обучение безработных граждан по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)»
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит набор на обучение безработных граждан по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)» (срок обучения – 3 недели).
Начало обучения 15 февраля 2022 года. Имеются свободные места.
По вопросам профобучения обращаться: ул. Гоголя, 7, кабинет №31, тел.709334».
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