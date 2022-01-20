В Бобруйске проходит месячник пожарной безопасности

С 17 января по 17 февраля 2022 года на территории Бобруйска и Бобруйского района проходит месячник пожарной безопасности с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики.

В ходе посещения домовладений с гражданами проведут инструктивную работу по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, дадут рекомендации по устранению выявленных нарушений и недопущению пожара.

Наиболее беззащитны перед коварством огня люди преклонного возраста и инвалиды. Они не так быстро реагируют в случае непредвиденной опасности.

Уважаемые граждане! Позаботьтесь о безопасности ваших престарелых родителей и родственников! Обеспечьте для них безопасные условия проживания в старости.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» напоминает, что своевременно обнаружить возгорание на начальной стадии помогают АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ. Устанавливать их рекомендуется в каждой жилой комнате. При задымлении в помещении извещатель подаст мощный звуковой сигнал и оповестит о надвигающейся опасности.

Возможность избежать трагедии – жизнеустройство одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан в отделение круглосуточного пребывания УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска». Здесь Вам временно либо постоянно предоставят место для проживания, пятиразовое питание, организуют Ваш досуг в различных кружках.

По вопросам устройства в отделение необходимо обратиться по адресу: г. Бобруйск, ул. Бахарова, д.267, либо по телефону 73-70-48.