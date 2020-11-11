В Бобруйске проходит месячник безопасного труда на объектах топливно-энергетического комплекса организаций

Большое количество увечий и заболеваний люди получают на работе. Производственный травматизм связан с трудовой деятельностью человека. Причиной несчастного является невыполнение нанимателем обязанностей по охране труда или самим работающим. Иногда пострадавшие сами виноваты в получении различных травм, нарушая требования локальных правовых актов, игнорируя правила поведения на предприятии. Без защитного экрана быстрее можно переставлять заготовки на механообрабатывающем станке и, заглушив вторую кнопку пуска, штамповать из листа детали. В результате стружка отлетает в глаз или прессовщик не успевает убрать руку из-под штампа.

В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма с 5 ноября по 4 декабря 2020 года объявлен месячник безопасности труда на объектах топливно-энергетического комплекса организаций.

С целью оказания практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности, расположенных на подведомственной территории, в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности будет активизирована работа мобильных групп».