В Бобруйске проходит конкурс профмастерства среди работников культуры «Горжусь профессией своей». Открыто онлайн-голосование
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Традиционно конкурс профессионального мастерства среди работников культуры в возрасте до 31 года проводится Бобруйской городской организации работников культуры, информации, спорта и туризма. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала председатель организации Ольга Башмакова.
16 октября прошла жеребьевка среди участников конкурса, где был определен порядок их выступления. До 19 октября проходит онлайн голосование за участников на сайте Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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