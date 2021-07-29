В Бобруйске проходит информационно-образовательный семинар по перспективам устойчивого развития города

Семинар "Мастерская будущего: видение желаемого будущего и приоритеты его достижения" проводится на базе отеля "Турист". Организатором выступил Бобруйский горисполком. Форум собрал представителей социальной, экономической, экологической сфер города.

Семинар проводят столичные эксперты: Сергей Тарасюк - директор международного фонда развития сельских территорий, Надежда Батова - кандидат экономических наук, доцент, заведующий сектором эколого-экономических проблем ГНУ "Институт экономики НАН Беларуси", а также Ольга Мохначева - начальник управления экономики Бобруйского горисполкома. Цель мероприятия - сформировать желаемый образ развития Бобруйска до 2035 года.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыцце".