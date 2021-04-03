В Бобруйске проходит хоккейный турнир «Кубок Панды»

Томаш ЧАЙКОВСКИЙ, организатор турнира, представитель коммерческой организации «Panda Cup»:

— В хоккейном турнире «Кубок Панды» принимают участие ребята 2012 годов рождения из Беларуси. Это команды «Шахтер» Солигорск, команды из Бобруйска, Могилева, Витебска; «Пираньи» Минск, «Локомотив» Орша, «Юность» Минск, «Сборная Девочек», «Химик» Новополоцк. Сам турнир длится 2 дня. Участвуя в подобных мероприятиях, ребята получают опыт, учатся играть в команде. После каждой игры определяются номинанты звания «Лучший игрок турнира», «Лучший снайпер», «Лучший вратарь», «Приз зрительских симпатий». Каждая команда получает кубок, по итогам, первые три команды награждаются медалями.

Артем САВИН, главный тренер хоккейного клуба «Юность-Минск» (команда игроков 2012 г. р.), рассказал, о проходящем этапе соревнований:

— Сейчас мы сыграли и выиграли только две игры с командой «Локомотив» Орша и «Шахтер» Солигорск. Вся «борьба» у нас впереди. Мы будем стараться выступить как можно лучше. Если сегодня займем первое место в группе, то завтра, в финале, будем бороться за медали высшей пробы.

Артем Савин поделился и впечатлениями о гостеприимности города Бобруйска:

— Я очень долго играл в хоккей, но в вашем городе впервые. «Бобруйск-Ареной» мы очень впечатлены. Несмотря на то, что мы из Минска приехали двумя командами (ХК «Юность-Минск» и ХК «Пираньи» Минск — прим. Bobrlife), места хватило всем. Здесь есть и тренерские, и душевые. Нас приняли замечательно – выдали шикарную раздевалку со всеми условиями. Здесь все на высшем уровне, нам все очень нравится, хоккейная площадка очень хорошая.

Анна НЕДВЕДСКАЯ (на фото справа) сегодня болеет за ХК «Могилев» (команда игроков 2021 г. р.), здесь сегодня играет ее семилетний сын Марат, который занимается хоккеем уже три года. В Бобруйске они выступают впервые и были приятно удивлены гостеприимной встречей.

«У вас (в Бобруйске — прим. Bobrlife) отличная арена, замечательные условия и очень хорошие раздевалки», — добавила мама маленького хоккеиста.

Екатерина ТОЛСТИК (на фото справа), мама девятилетнего сына Даниила, рассказала, что ее сын свои первые шаги в хоккее начал делать с четырех лет. В «Бобруйск-Арене» они уже не первый раз. Им все нравится, здесь комфортно и замечательные условия, — добавила болельщица ХК «Пираньи» Минск (команда игроков 2012 г. р.).

/Будет дополнено и обновлено/.