В Бобруйске проходит ХІІ пленум городского комитета общественного объединения БРСМ (Будет дополнено)
29 0
0
Читайте
также
также
-
В Бобруйске проходит ХІІ пленум городского комитета общественного объединения БРСМ (Будет дополнено)
-
Подведены итоги работы Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям
-
Прямую телефонную линию проведет начальник отдела по гражданству и миграции УВД
-
Запрет на пластик: как новшества сказываются на бизнесе
-
Результаты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам: бобруйчане завоевали 64 диплома и 17 поощрительных
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости