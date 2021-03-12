В Бобруйске проходит «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей
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12 марта с 9.00 до 12.00 будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, правовых механизмов защиты потребительских прав и законных интересов граждан.
На вопросы ответит заведующий отделом гигиены питания учреждения здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Ольга Парамонова.
Телефон «горячей линии»: 8 (0225) 71-60-52
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