В Бобруйске проходит «День профессии»
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 20.12.2021 с 11.00 до 13.00 (ул. Гоголя, 7, 2 этаж, актовый зал) приглашает безработных граждан на информационную встречу «День профессии». Специалисты службы занятости ознакомят с наиболее востребованными профессиями на рынке труда города, с возможностью обучения новой профессии с гарантией трудоустройства».
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