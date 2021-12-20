В Бобруйске проходит «День профессии»

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 20.12.2021 с 11.00 до 13.00 (ул. Гоголя, 7, 2 этаж, актовый зал) приглашает безработных граждан на информационную встречу «День профессии». Специалисты службы занятости ознакомят с наиболее востребованными профессиями на рынке труда города, с возможностью обучения новой профессии с гарантией трудоустройства».

bobruisk.by