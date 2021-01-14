В Бобруйске проходит чемпионат ВВС и войск ПВО по гиревому спорту

С 13 по 15 января на базе 147 зенитного ракетного полка проходит чемпионат военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по гиревому спорту. Как отметил начальник физической подготовки и спорта командования ВВС и войск ПВО подполковник Константин Шакура, в соревнованиях принимают участие около 120 атлетов из 18 команд воинских частей.