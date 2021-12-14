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Общество

В Бобруйске проходит благотворительная акция «Елка желаний»

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В Бобруйске проходит благотворительная акция «Елка желаний»

В Первомайской и Ленинской районных организациях  Белорусского общества Красного Креста Бобруйска стартовала благотворительная кампания «Елка желаний». Акция проходит   с 1 декабря 2021 года по 15 января 2022 года (сбор подарков и средств для их приобретения с 01.12.2021-06.01.2022).

Кампания проводится с целью оказания помощи семьям,  воспитывающим детей с инвалидностью,  малообеспеченным, многодетным, неполным, приемным и опекунским семьям в виде новогодних подарков (сладостей, детских игрушек, канцелярских и спортивных товаров, продуктовых наборов).

Не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких. Сотрудники и волонтеры Красного Креста БОКК призывают всех неравнодушных людей присоединиться к проводимой кампании «Елка желаний». Пожертвования принимаются по адресу: г. Бобруйск   ул. Социалистическая, 76.  по предварительному согласованию по телефонам: 72-14-16, 70-97-15.

Осуществление  пожертвований физических лиц можно осуществить через систему «Расчет» ЕРИП И СМС сообщения, для абонентов Life и МТС (Организация БОКК – Могилевская областная организация БОКК. Короткий номер -  553. Текст сообщения  - 1477 333 СУММА) параметры в тексте сообщения (код областной организации, код благотворительной кампании «Ёлка желаний», сумма пожертвования необходимо разделять пробелами).

Просим Вас, не оставаться равнодушными, наши Первичные организации Белорусского общества Красного Креста Бобруйска! Компаниям-партнерам предлагается установить елку в офисе организации для привлечения подарков или оказать спонсорскую помощь для закупки подарков. Компания-партнер может участвовать в поздравлениях.

Ленинская и Первомайская  районные организации  Белорусского общества Красного  Креста г. Бобруйска

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