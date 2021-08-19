В Бобруйске проходит акция «В центре внимания – дети!»

В рамках акции «В центре внимания – дети!» в бобруйском развлекательном центре «Базиллион» прошло масштабное мероприятия с участием работников Бобруйского горрайотдела по ЧС.

Посетителей центра ожидала не просто развлекательна программа, а настоящий «Экзамен по безопасности». Детям вручали дневники, в которых были указаны задания - интерактивные зоны с акцентом на безопасность. Так, для успешного прохождения всего экзамена нужно было правильно сообщить в экстренные службы о беде, забить гол в «пожарном хоккее», потушить пожар и спасти пострадавшего, с помощью краг и журнала «Юный спасатель» сыграть в «самый ловкий», сделать фото в стиле «Волшебная книга». Каждому прошедшему испытание спасатели вручали сертификаты об успешном прохождении экзамена по безопасности и призы.

Пока дети были увлечены в играх, с родителями пообщалась старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Елена Кричко. Она напомнила взрослым о главных опасностях дома для детей, посоветовала не забывать по дальше прятать спички и зажигалки, моющие средства, говорить с детьми о безопасности. Также работник МЧС рассказала, как реагировать в сложно чрезвычайной ситуации и показала фильм о безопасности детей.

Продолжилось мероприятие с песнями и танцами. К детям пришли всеми любимые спасатели – Тушилкин, Маршал и Эверест. Ребята узнали любимых героев и бросились обниматься и танцевать со спасателями. Не обошлось и без подарков. С родителями разыграли подарочные сертификаты на посещение развлекательного центра, заодно вспомнили правила безопасности на водоемах, в лесу, о мобильном приложении «Помощь рядом».