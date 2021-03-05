В Бобруйске проходит акция «День безопасности. Внимание всем!»

Профилактическое мероприятие в рамках акции «День безопасности. Внимание всем!» прошло в общежитии медицинского колледжа Бобруйска.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Товстик рассказал о действиях в случае возникновения сигнала «Внимание всем», рассказал о видах чрезвычайных ситуаций и их последствиях. Также работник МЧС напомнил о причинах бытовых пожаров и о правилах пожарной безопасности в общежитиях. Подхватила полезный диалог представитель организации «БобруйскГаз» Валерия Новицкая. Она напомнила о правилах пользования газового оборудования и о том, что же делать в случае утечки газа. Также учащимся показали серии видеофильмов о поведении в торговом центре, оказании первой помощи и действиях при пожаре в квартире.