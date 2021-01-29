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В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки

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В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки

28 января социально-значимые вопросы обсудили с председателем Бобруйского городского Совета депутатов Михаилом Желудовым в стенах УО "Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж".

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