В Бобруйске продолжается второй студенческий этап акции «Безопасность – в каждый дом!»

Второй студенческий этап акции «Безопасность – в каждый дом!» продолжается в Бобруйске. Как сообщили в МЧС, очередное мероприятие в стиле «Детективное агентство МЧС» прошло в автотранспортном колледже.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Товстик перевоплотился в Главного агента и вместе с учащимися колледжа по ходу игры раскрывал все тайны происходящих пожаров.

Студенты второго курса разделились на две команды и доказывали свое мастерство в различных конкурсах - необходимо было назвать возможные причины произошедшего по легенде пожара, распознать на слух тревожные звуки, выявлять улики и распознавать наощупь вещества, обнаруженных на месте пожара.